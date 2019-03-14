Оскорбивший пенсионеров депутат сложил полномочия

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, оскорбивший пенсионеров, написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на заседании профильного комитета думы был рассмотрен и поддержан проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Набиева.

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«Согласно проекту постановления, «считать досрочно прекращенными полномочия депутата Волгоградской областной Думы Набиева Гасана Гилал оглы, избранного по Жирновскому одномандатному избирательному округу № 4, с 14 марта 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в сообщении.

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши».

Впоследствии стало известно, что сам Набиев в 2016-2017 году заработал 70 млн руб.