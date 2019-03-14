«Высшее свинство»: депутат о решении Украины по России

Депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что власти, которые заставляют граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважают своих граждан. Об этом он заявил телеканалу NewsOne.

Он отметил, что Европа не примет Украину в ближайшие 25 лет, поэтому Киеву следует покупать у России «что-то дешевле, если это выгодно».

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«Это высшее свинство со стороны власти – заставлять людей летать в Россию через Минск», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.