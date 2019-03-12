СМИ: Порошенко обязался помочь Константинополю с покупкой недвижимости на Украине

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Украинский президент Петр Порошенко обязался передать Ставропигии Вселенского патриархата на Украине недвижимость в обмен на томос об автокефалии местной православной церкви. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст соглашения.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано 3 ноября 2018 года в Стамбуле. В тексте соглашения говорится, что украинские власти будут «способствовать приобретению» «зданий и помещений, других объектов собственности», которые необходимы для функционирования миссии Ставропигии Вселенского патриархата на Украине.

Ранее Порошенко потребовал от Русской православной церкви показать «свой томос».