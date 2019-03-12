Радикалы «сорвали» митинг Порошенко

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В украинском городе Житомир представители ультраправой политической партии «Национальный корпус» пришли на митинг президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, радикалы вынудили Порошенко выступать «за забором» перед своими сторонниками.

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Как отмечается, сотрудники полиции не позволили националистам подойти к сцене, на которой выступал Порошенко.

При этом Порошенко пришлось выступать под «нелицеприятные» выкрики радикалов.

Ранее СМИ сообщили, что националисты атаковали Порошенко и обратили его в бегство.