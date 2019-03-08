Путин поздравил женщин с 8 марта

Российский президент Владимир Путин поздравил всех россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте лидера.

Путин отметил, что женщины внесли большой вклад в развитие страны и являются надежными сотрудниками и руководителями, а также умеют грамотно и творчески подходить к любому делу.

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«Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар», — заявил Путин.

Он добавил, что мужчины всегда будут стремиться быть достойными и делать все, чтобы женское население чувствовало себя под защитой.

«Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать — и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей, — заключил Путин.