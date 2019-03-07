Тимошенко назвала Порошенко «рукой Кремля»
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Петр Порошенко является «проектом и рукой Кремля». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем», — сказала Тимошенко.
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По ее словам, Порошенко якобы ведет бизнес с Россией по поставкам нефти и газа.
Она также добавила, что речь идет о поставках нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу.
Тимошенко подчеркнула, что подобный бизнес недопустим для президента Украины.
Ранее сообщалось, что Тимошенко призвала Порошенко не тратить время и сняться с выборов.