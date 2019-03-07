Луценко рассказал, кто причастен к подкупу Тимошенко

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к подкупу кандидата в президенты страны Юрия Тимошенко причастен депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Дубиль может стоять за попыткой финансирования снятия с выборов Тимошенко.

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Он также добавил, что следователи намерены допросить депутата.

Луценко подчеркнул, что следственные действия возможны только после решения Верховной рады о лишении Дубиля неприкосновенности.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала информацию о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко.