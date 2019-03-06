В Госдуме ответили на заявление Украины об угрозе вторжения

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на слова начальника украинского Генштаба ВС Виктора Муженко об угрозе вторжения, передает RT.

Водолацкий считает, что, если Муженко видит эти три направления со стороны России, то он «недалекий человек».

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«Вся наша история, особенно история ВОВ, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ», — уточнил Водолацкий.

Он отметил, что угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым страна необходима «для выполнения специфической роли против России».

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об угрозе вторжения.