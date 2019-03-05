Мадуро обещал победить оппозиционное «сумасшедшее меньшинство»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен одержать победу над оппозиционным «сумасшедшим меньшинством», передает Reuters.

По его словам, венесуэльская оппозиция стремится дестабилизировать обстановку внутри страны.

Также он призвал своих сторонников выйти на улицы 9 марта и принять участие в «антиимпериалистических демонстрациях».

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Отмечается, что это первое публичное выступление Мадуро с момента возвращения в Венесуэлу лидера оппозиции в стране Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом.

Ранее МИД России похвалил власти Венесуэлы за реакцию на возвращение Гуайдо.