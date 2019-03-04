Посол России указал на три проблемы в расследовании дела Скрипалей

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Российский посол в Британии Александр Яковенко заявил, что в расследовании британской полицией отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть несколько проблем. Свое мнение он выразил в эфире RT.

По его словам, первой проблемой является то обстоятельство, что британские власти не предоставили российской дипмиссии отчет о расследовании отравления Скрипалей. Второй проблемой, по мнению посла, является недопуск российских представителей к Скрипалям.

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«Они не раскрывают никакую информацию. Вся информация, которую мы имеем, — это утечки в СМИ», — обозначил третью проблему Яковенко.

Ранее Яковенко заявлял, что британские власти не позволят дипломатам из России увидеть Скрипалей.