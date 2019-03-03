Посольство России хочет встретиться с сыном жертвы «Новичка»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11826715/upload-AP_18185293260248-pic905-895x505-81251.jpg">

Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС.

В дипмиссии отметили, что хотят послать Эвану Хоупу доклад «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленный к годовщине инцидента в Солсбери.

Реклама

«Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции», — говорится в комментарии.

Ранее родители Дон Стерджесс, которая умерла от отравления «Новичком», обвинили британские власти в сокрытии фактов.