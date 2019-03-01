Мэр Биробиджана ушел в отставку

Глава Биробиджана Евгений Коростелев по собственному желанию досрочно покинул пост мэра города, передает ТАСС сообщение городской администрации.

В сообщении отмечается, что заявление об этом решении он подписал в местной думе 28 февраля.

Причины досрочной отставки Коростелева не уточняются.

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В агентстве добавили, что с 1 марта исполнять обязанности главы мэрии будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко. Председатель городской думы Павел Ворожбит, согласно уставу города, возьмет на себя обязанности главы муниципального образования город Биробиджан.

В конце января сообщалось, что мэр Читы подал в отставку.