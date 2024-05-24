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Байден не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Bloomberg: Байден может не поехать на конференцию по Украине в Швейцарии

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку американский лидер уже обращает больше внимание на свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку это противоречит его плану сбора средств для предвыборной кампании в Калифорнии», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что 15 июня Байден вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств.
Источники агентства сообщили, что некоторые лидеры стран G7 планируют свое участие в конференции в Швейцарии в Бюргенштоке после встречи лидеров «Большой семерки», однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалу Харрис там не ожидают.

Решение Байдена отказаться от участия в конференции по Украине, по оценке агентства, подчеркивает, что он «все больше переходит в режим предвыборной кампании».

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, несмотря на решение не посылать делегацию на саммит, запланированный в Бюргенштоке.

Ранее Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира.

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