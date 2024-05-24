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Стало известно, привезет ли Миранчук кубок Лиги Европы в Россию

Игрок «Аталанты» Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

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miranchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что привезти кубок Лиги Европы в Россию не получится. Его слова приводит ТАСС.

«Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — заявил Шпинев.

Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

Ранее Миранчук показал фото с Кубком УЕФА из самолета.

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