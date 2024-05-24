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В Москве заметили первый в России Lamborghini Revuelto и сняли на видео

На видео попал первый в РФ Lamborghini Revuelto, который заметили в центре Москвы

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Телеграм-канал «Mash»

Москвичи сняли на видео первый в РФ Lamborghini Revuelto, который заметили в центре города ночью 24 мая. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Попавший на камеру Lamborghini стоит 140 млн рублей. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 350 км/ч. Внутри он оснащен бензиновым двигателем и тремя электромоторами на 1015 л. с.

До этого стало известно, что автомобиль Lamborghini Revuelto, который впервые привезли в Россию, продали за один день.

В мае компания Lamborghini представила эксклюзивную версию суперкара Revuelto. Дебют авто, оснащенного двигателем V12 и сразу тремя электромоторами, состоялся весной прошлого года. Модель стала преемником суперкара Aventador. Теперь в рамках мероприятия Lamborghini Arena компания представила новую версию Revuelto, которая получила специальное оформление кузова и салона.

Ранее появилось фото седана Lada Iskra в сравнении с Largus.

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