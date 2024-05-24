Политолог назвала причину радикального сокращения Зеленским «формулы мира»

Сократив «формулу мира» с десяти до трех пунктов, президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь внимание Китая к участию в швейцарском саммите, считает политолог Мария Прокофьева. Такого шага будет недостаточно для председателя КНР Си Цзиньпина, который не поедет на саммит без России, заявила она в стриме 360.ru.

Напомним, на днях стало известно, что Зеленский представит на конференции по мирному урегулированию в Швейцарии сокращенную более, чем втрое «формулу мира». Предполагается, что она будет состоять из трех пунктов: «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. На решении Китая об участии в саммите это никак не скажется, убеждена Прокофьева.

«Сам уровень саммита не соответствует значению КНР в международных отношениях, — заявила она. — И обсуждать какие-то мирные формулы без участия России Китай, конечно, тоже не согласится в силу как раз таки наших очень крепких стратегических связей».

На сегодня участие в швейцарской конференции подтвердила лишь одна страна-участница БРИКС – Индия, напомнила политолог. В целом состав участников саммита точно неизвестен, но уже понятно, что на нем не будет стран-союзниц России, заключила эксперт.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России прокомментировали содержание коммюнике саммита по Украине в Швейцарии.