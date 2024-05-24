«Мне приснился сон»: экс-солистка «Тату» рассказала, как у нее нашли рак

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Экс-солистка российской поп-группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы. Воспоминаниями она поделилась в эфире «Инсайт шоу», выпуск которого опубликован на YouTube .

По словам Волковой, обследование на предмет онкологического заболевания она прошла в 2012 году, увидев тревожный сон.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная, а на УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак», — рассказала звезда.

Певица напомнила, что операция прошла неудачно — в результате хирургического вмешательства был поврежден голосовой нерв, Волкова полностью потеряла голос.

После реабилитации болезнь вернулась, однако новое лечение прошло удачно, с 2019 года Волкова в стадии ремиссии.

Накануне телеведущий Николай Дроздов заявил, что не лечился от рака.

«Я не был ни в каком стационаре. Был дома, сейчас приехал на садовый участок», — заявил ведущий.

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