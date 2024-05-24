Политолог прокомментировал отказ Байдена от поездки на конференцию в Швейцарии

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. По словам эксперта, для американского истеблишмента важнее всего подготовка к выборам, которые состоятся в ноябре.

«Так что уезжать сейчас из Штатов Байдену неудобно. Донаты на кампанию важнее. Да и старенький он, страшно его по доске передвигать. А в Швейцарии марионетки все равно скажут, что им положено», — сказал Перла.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку это противоречит его плану сбора средств для предвыборной кампании в Калифорнии.

Отмечается, что 15 июня президент Соединенных Штатов вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств. Источники агентства сообщили, что некоторые лидеры стран «Большой семерки» планируют свое участие в конференции в Швейцарии в Бюргенштоке, однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалу Харрис там не ожидают.

Решение Байдена отказаться от участия в конференции по Украине, по оценке агентства, подчеркивает, что он «все больше переходит в режим предвыборной кампании».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 и попросит помощи.