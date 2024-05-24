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Несовершеннолетняя ростовчанка похитила подругу и держала ее в сарае

Под Батайском школьница похитила подругу и заперла ее в погребе в сарае

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Под Батайском Ростовской области весь поселок искал пропавшую 13-летнюю местную жительницу, пока подруга заперла ее на своем участке. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в поселке Опорном. Как рассказала мать девочки, дочь ушла гулять с 15-летней подругой, после чего домой не вернулась. Старшая девочка подтвердила, что действительно гуляла с девочкой, но потом они разошлись и та якобы отправилась в сторону поселка Суходольск.

Утром из сарая подруги пропавшей школьницы услышали крики о помощи. Оказалось, что 13-летняя девочка всю ночь провела взаперти в погребе.

«Отобрала у нее телефон и насильно в сарай ее затащила. <...> До утра она там просидела. А утром уже девчата азовские, что искали ее, подошли к сараю, а она кричит «Помогите». И тогда достали девочку из погреба», — рассказала мать потерпевшей.

Мать школьницы предполагает, что старшая девочка поступила так из мести, так как женщина запрещала дочери общаться с ней.

По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

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