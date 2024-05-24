Курс евро опустился до минимума с начала февраля

Курс евро на торах в пятницу опустился ниже отметки в 97 рублей. Европейская валюта торгуется ниже этого уровня впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В моменте евро стоил 96,85 рубля. По состоянию на 10:50 по московскому времени курс составил 97,2 рубля.

Доллар в пятницу торгуется в диапазоне 89,6-90,2 рубля, юань — в диапазоне 12,37-12,44 рубля.

Поддержку национальной валюты оказывают продажи как со стороны экспортеров, так и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев. Кроме того, рубль усиливается на фоне ожиданий инвесторов сохранения жесткой монетарной политики регулятором более продолжительное время, добавил эксперт.

До этого зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор может пойти на повышение ставки на ближайшем заседании для сдерживания инфляции. Следующая встреча советов директоров Центробанка состоится 7 июня.

Ранее эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой.