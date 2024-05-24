Умерла собака-мем Doge

В Японии умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу (яп. «тыква»), ставшая прообразом известного мема Doge. Об этом хозяйка животного написала в личном блоге.

«Я думаю, ты была самой счастливой в мире собакой, а я — самой счастливой в мире хозяйкой. Кабосу, даже сейчас ты улыбаешься, машешь хвостом и прижимаешься ко мне. Так есть и будет всегда», — написала она.

Кабосу было 18 лет, последние два года она страдала от лейкемии и передвигалась только на ходунках.

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Мем Doge появился в 2013 году — забавная фотография пса из блога хозяйки начала распространяться с текстом, как правило, набранным шрифтом Comic Sans и содержащим слова «вау», «что ты делаешь». Кабосу была запечатлена на монетах криптовалюты Dogecoin, которой симпатизировал миллиардер Илон Маск, и на крышках люков по всей Японии.

Позже по сети распространился еще один вирусный мем — с Doge в виде собаки-бодибилдера и плачущим псом Чимсом.

В 2023 году собака породы сиба-ину по кличке Болци, чье фото стало мемом про Чимса, скончалась во время операции.