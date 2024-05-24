Выжившего пассажира утонувшего в Мойке автобуса выписали из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы выписан пассажир, который выжил при падении автобуса в реку Мойка. Об этом сообщает fontanka.ru. Мужчину зовут Александр.

«По нашим данным, Александра выписали пару дней назад, 21 мая. Мужчина провел в больнице 11 дней», — говорится в сообщении.

Днем 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержан водитель автобуса.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сроком на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что на МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП с лосем.