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Власти Харьковской области завили об эвакуации более 11 тысяч человек

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из области эвакуировали более 11 тыс. человек

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале, что из региона эвакуировали более 11 тыс. человек.

По его словам, эвакуация проходила в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском районах. Также Синегубов сообщил о четырех боях на Харьковском направлении и о более чем 20 — на Купянском.

До этого глава военно-гражданской администрации области (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль 49 населенных пунктов в Харьковской области. Он добавил, что еще 13 населенных пунктов, взятых под контроль, находятся на севере региона. Из них 8 — это территория Харьковского района, а остальные — Волчанский район.

Ганчев отметил, что в Харьковской области за последние несколько дней расширилась линия боевого соприкосновения. Он также заявил, что 85 мирных граждан из северной части области эвакуированы в Россию.

Перед этим ВС РФ ударили по порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили нападение на Кинбурнскую косу.

Ранее офицер ВСУ раскрыл тактику наступления ВС РФ в Харьковской области.

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