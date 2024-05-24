Клещ укусил участника «голого» реалити за пенис

В США участника реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэма Маузера клещ укусил за пенис. Об этом сообщает портал TMZ.

Маузер, а также его напарники Адам и Хизер на три недели отправились в джунгли Колумбии без одежды, еды и воды. Во время съемок в головку члена Маузера впился клещ. Мужчина пытался снять паразита самостоятельно, но не справился, ему потребовалась помощь дежурящих на съемочной площадке врачей.

В 2023 году на съемках того же реалити-шоу Маузер уснул возле костра и обжег пенис горячими углями.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась, что ее укусил клещ.

«Сегодня меня укусил клещ, слава Богу, рядом оказался человек, который меня быстро спас от этой заразы. Так что будьте аккуратнее», — предупредила общественница.

Накануне папа Римский захотел причислить к лику святых инфлюэнсера-миллениала.