Польша и Греция призвали ЕС создать щит противовоздушной обороны

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали остальные страны Европейского союза создать щит противовоздушной обороны для своей защиты из-за опасений перед Россией. Об этом сообщает BILD.

«Европа будет в безопасности, пока безопасно небо над ней», — подчеркнули политики в совместном письме к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Туск и Мицотакис считают, что такой щит противовоздушной обороны должен быть проектом, который отвечает на «большие уязвимости в европейской безопасности». Премьеры рассчитывают выступить со своим предложением на следующем саммите стран-членов Европейского союза в июне.

В начале мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против Российской Федерации.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.