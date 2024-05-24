Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предложили ввести еще один штраф для самокатчиков

«Ъ»: водителей самокатов начнут штрафовать за телефон без hands-free

close
100%
Shutterstock

В законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей для электросамокатчиков, планируется включить санкции за вождение с мобильным телефоном без устройства hands-free. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Один из авторов документа, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Господин Шейкин вчера раскрыл детали доработки перспективных поправок — уже сейчас они готовятся ко второму чтению. В частности, не исключено появление санкции за управление СИМ с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов», — отмечается в сообщении.

Штраф для водителей за разговор по телефону составляет 1,5 тыс. рублей.

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедистов, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года.

Так, согласно документу, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей.

Также сообщалось, что Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили с установленными системами фото-видео фиксации начали выявлять нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и прочими пользователями СИМ.

До этого руководитель департамента расследований компании T.Hunter, эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Игорь Бедеров заявил, что в России можно использовать трекеры скоростного режима для шеринговых электросамокатов с целью снижения числа ДТП.

Также Бедеров предложил оснащать электросамокаты системами, которые бы позволили ограничить для детей доступ к технике. По его словам, не менее важно создать условия для использования такого транспорта в городе, в том числе выделить зоны для проезда и создать тренировочные площадки.

Ранее сообщалось, что в РФ самокатчикам могут запретить ездить на определенных участках дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами