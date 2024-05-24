В Совфеде предложили ввести еще один штраф для самокатчиков

В законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей для электросамокатчиков, планируется включить санкции за вождение с мобильным телефоном без устройства hands-free. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Один из авторов документа, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Господин Шейкин вчера раскрыл детали доработки перспективных поправок — уже сейчас они готовятся ко второму чтению. В частности, не исключено появление санкции за управление СИМ с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов», — отмечается в сообщении.

Штраф для водителей за разговор по телефону составляет 1,5 тыс. рублей.

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедистов, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года.

Так, согласно документу, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей.

Также сообщалось, что Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили с установленными системами фото-видео фиксации начали выявлять нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и прочими пользователями СИМ.

До этого руководитель департамента расследований компании T.Hunter, эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Игорь Бедеров заявил, что в России можно использовать трекеры скоростного режима для шеринговых электросамокатов с целью снижения числа ДТП.

Также Бедеров предложил оснащать электросамокаты системами, которые бы позволили ограничить для детей доступ к технике. По его словам, не менее важно создать условия для использования такого транспорта в городе, в том числе выделить зоны для проезда и создать тренировочные площадки.

Ранее сообщалось, что в РФ самокатчикам могут запретить ездить на определенных участках дороги.