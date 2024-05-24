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Папа Римский захотел причислить к лику святых инфлюэнсера-миллениала

Папа Римский предложил причислить к святым католического инфлюэнсера Карло Акутиса

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Carlo Acutis PH/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Папа Римский Франциск захотел причислить к лику святых католического инфлюэнсера Карло Акутиса. Об этом сообщает Al Jazeera.

Юноши, активно популяризовавшего католическую веру и известного как «Божий инфлюэнсер», не стало в 2006 году в возрасте 15 лет — он страдал от лейкемии. Акутис может стать первым канонизированным представителем поколения миллениалов.

Папа Римский приписал Карло два чуда — столько необходимо для причисления к лику святых. Первым чудом стало исцеление бразильского ребенка от врожденной угрожающей жизни болезни поджелудочной железы, вторым — исцеление флорентийского студента от кровоизлияния в мозг. После первого чуда в 2020 году Акутис, мощи которого выставлены в Ассизи, был причислен к лику блаженных.

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне в семье итальянских родителей, которые позже перевезли его в Милан. Религиозные воззрения ребенка удивляли его родителей, не посещающих церковь — с трех лет он просил водить его в церкви, а в семь попросил о причастии. Юноша создавал сайты и программы о чудесах и католических святых.

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