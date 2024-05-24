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Активисты потребовали отменить вечер памяти Туминаса в театре Вахтангова

«АиФ»: общественники назвали аморальным вечер памяти режиссера Туминаса в Москве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Активисты из общероссийского общественного движения «Ветераны России» потребовали от Минкульта РФ отменить вечер памяти режиссера Римаса Туминаса, который должен пройти в театре им. Е.Б. Вахтангова в Москве. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Общественники обратили внимание на то, что после начала специальной военной операции России на Украине Туминас уехал из страны, после чего был уволен с должности худрука в театре Вахтангова и лишен государственных наград. Решение провести вечер его памяти в организации считают аморальным.

«Руководство театра, на наш взгляд, демонстрирует полное пренебрежение к моральным и этическим нормам, устраивая это мероприятие», — говорится в обращении к Минкульту.

Мероприятие, посвященное Туминасу, активисты сравнили с недавним скандалом в парламенте Канады, где приветствовали ветерана СС Ярослава Хунку (Гунько).

Вечер памяти Туминаса запланирован на 4 июня.

В 2022 году Туминас стал участником телефонного розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса, от имени «министра культуры Украины» предложивших ему поставить в Киеве спектакль «Мой друг Бандера». В марте 2024 года Туминаса не стало.

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