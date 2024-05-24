Kia показала новый кроссовер EV3 формата Geely Coolray

Корейский автопроизводитель Kia раскрыл подробную информацию о новом электрическом кроссовере Kia EV3. Автомобиль получит технологию рекуперативного торможения i-Pedal 3.0, которая позволит управлять ускорением и замедлением машины одной педалью, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Комбинация приборов, дисплеи медиасистемы и климатической установки объединены в общий экран диагональю 30 дюймов. В центральной консоли предусмотрен выдвижной столик и место для хранения вещей, включая небольшие рюкзаки. Объем багажника EV3 достигает 460 литров.

Длина автомобиля 4300 мм, он на 30 мм короче популярного в России Geely Coolray. Колесная база EV3 — 2680 мм. В стандартном варианте автомобиль оснащается тяговой батареей емкостью 58,3 кВтч, в исполнении Long Range — 81,4 кВтч. Благодаря электродвигателю мощностью 204 л.с. автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить максимальную скорость 170 км/ч.

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