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Стало известно, что Брежнева испытывает проблемы с деньгами

Шоумен Сорокин заявил, что Брежнева осталась без средств после отъезда из России

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ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шоумен Денис Сорокин считает, что у певицы Веры Брежневой карьера складывается неудачно за рубежом. Об этом сообщает kp.ru.

«Предав Россию, она осталась без средств. Концертов и корпоративов у нее фактически нет. Чего она добилась своим выпадом против России? Осталась без мужа и денег», — заявил Сорокин.

Состояние бывшего супруга артистки Константина Меладзе, по словам шоумена, пошатнулось, но заработанных до СВО денег хватит и ему, и внукам.

«Денег там накоплено на десятилетия вперед. Украинский шоу-бизнес (а Константин работал преимущественно с украинскими артистами и до начала СВО жил на две страны — Россию и Украину) немало обогатился за счет россиян», — подчеркнул Сорокин.

Продюсер Евгений Морозов уточнил, что Меладзе стал долларовым миллионером 15 лет назад. По словам эксперта, композитор до сих пор получает свыше 20 млн рублей от стриминговых площадок, а также зарабатывает на авторских отчислениях.

С 2015 года Брежнева была замужем за Меладзе, однако в октябре 2023 года подтвердила развод с ним. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

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