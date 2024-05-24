В Евпатории восстановлено водоснабжение

В Евпатории восстановили водоснабжение, сейчас осуществляется проверка внутридомовых систем. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

«Водоснабжение восстановлено, есть точечные вопросы, занимаемся их решением. Дал поручение управляющим компаниям проверить внутридомовые системы», — написал он.

Юрьев отметил, что жители близлежащего населенного пункта Новоозерное из-за порыва пока находятся без воды. На месте аварии ведутся работы. В поселке Мирном вода подается по графику с 06:00 до 09:00 мск и с 18:00 до 21:00 мск.

23 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Евпатория шестые сутки остается без воды.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Северо-Крымский канал в регионе планируют частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.