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Израиль ввел ограничения для испанского консульства в Иерусалиме

МИД Израиля запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам

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Kevin Mohatt/Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил консульству Испании в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан после решения Мадрида признать палестинскую государственность. Соответствующая публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства Израиля в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами и запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с Западного берега», — написал он.

Министр подчеркнул, что такой шаг был предпринят в ответ на признание Палестины Испанией и призывом заместителя премьер-министра Испании «освободить Палестину от реки до моря».

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

Ранее в Белом доме оценили признание Палестины тремя европейскими странами.

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