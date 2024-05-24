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США ограничат выдачу виз властям Грузии

Блинкен: США ограничат властям Грузии выдачу виз из-за закона об иноагентах

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Depositphotos

США ограничат властям Грузии выдачу виз из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания», — говорится в документе.

До этого Блинкен заявлял, что администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах.

При этом депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

По словам Субари, принятый в Грузии закон об иноагентах защищает власти страны от нападок со стороны администрации президента США Джо Байдена. Депутат заявил, что США посредством неправительственных организаций стремятся вернуть Грузию к «покорному правлению». Вашингтон действует не в интересах населения Грузии, добавил Субари.

Ранее сообщалось, что Грузия лишится статуса кандидата в ЕС, если не отменит закон об иноагентах.

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