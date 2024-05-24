Генералу Попову предъявили обвинение, вину он не признает

Военные следователи предъявили обвинение по делу о мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал защитник.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Попова подготовили к освобождению.