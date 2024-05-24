Белоусов прибыл в Минск на встречу с белорусским коллегой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск, где у него запланирована рабочая встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщил в соцсети X начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского министерства обороны Валерий Ревенко.

По его словам, в рамках визита Белоусов и Хренин примут участие в мероприятиях, запланированных президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

15 мая Белоусов провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого заявил об особых отношениях между армиями двух стран.

До этого Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. По словам главы государства, расходы на область ВПК в текущем году составят примерно 8,7% от валового внутреннего продукта. По словам российского лидера, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ВПК в общую экономику страны. Путин заключил, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.