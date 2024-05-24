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Названа дата министерской встречи стран — членов ОПЕК+

Очередная министерская встреча стран — членов ОПЕК+ состоится 2 июня

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Dado Ruvic/Reuters

Министерская встреча государств — участников ОПЕК+ запланирована на 2 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В сообщении уточняется, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции. При этом в тот же день должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Изначально обе встречи были запланированы на 1 июня», — говорится в материале.

ОПЕК+ расшифровывается как Организация стран — экспортеров нефти плюс. Данное объединение включает в себя государства — экспортеры нефти, как входящие в состав ОПЕК, так и не являющиеся ее членами. В частности, к последней категории относятся РФ и Казахстан.

21 мая агентство Reuters сообщило, что российская сторона увеличила экспортные поставки нефти в преддверии отказа от лимита на зарубежные отгрузки в пользу более приемлемого для стран — членов ОПЕК+ ограничения добычи топлива. По информации журналистов, на прошлой неделе Москва по морю отправляла за границу по 3,39 млн баррелей нефти в день. При этом за неделю до этого экспортные поставки нефти из РФ морем составляли 3,24 млн баррелей топлива в день.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл объемы добычи нефти в стране с начала 2024 года.

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