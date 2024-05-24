В Венгрии связали заявления политиков Запада с подготовкой к войне с РФ

Заявления западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к вступлению в войну с Москвой. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

То, что происходит сейчас в мире, похоже на настроения перед Первой и Второй мировыми войнами, это видно в СМИ и заявлениях политиков, добавил Орбан.

Политик обратил внимание на то, что в начале украинского конфликта Европа отправляла Киеву только каски, затем начались поставки военной техники, а теперь идет речь о передаче самолетов-истребителей.

Также венгерский премьер подчеркнул, что худшим сценарием развития событий будет военный конфликт между странами-членами НАТО и Российской Федерацией.

На этой неделе директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО стремится втянуть Молдавию в военный конфликт с РФ и Белоруссией.

Ранее США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах.