В США захотели новых антироссийских санкций из-за убийства Немцова

В США конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио предложили ввести новые санкции против тех, кто причастен к убийству российского политика Бориса Немцова.

Как отмечается, внесение резолюции связано с четвертой годовщиной гибели Немцова. Она была внесена одновременно в обе палаты американского конгресса. Авторы документа призывают российскую сторону провести независимое расследование на международном уровне и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей убийства. Кроме того, политики обратились к американскому госсекретарю и министру финансов с просьбой использовать имеющиеся полномочия «для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова».

Ранее сообщалось, что в США предложили новые антироссийские санкции.