Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде

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Глава КНДР Ким Чен Ын приехал на вторую встречу с американским президентом Дональдом Трампом во Вьетнам, передает «Ренхап».

Согласно имеющейся информации, северокорейский лидер прибыл на станцию Донгданг в провинции Лонг-Сон на частном бронепоезде.

Уточняется, что после этого Ким Чен Ын пересядет в автомобиль и отправится в Ханой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочитает «не торопиться» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.