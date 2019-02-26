Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал на вторую встречу с американским президентом Дональдом Трампом во Вьетнам, передает «Ренхап».

Согласно имеющейся информации, северокорейский лидер прибыл на станцию Донгданг в провинции Лонг-Сон на частном бронепоезде.

Уточняется, что после этого Ким Чен Ын пересядет в автомобиль и отправится в Ханой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочитает «не торопиться» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.