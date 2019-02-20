NYT: Трамп пытался вмешаться в расследование дела Коэна

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Президент США Дональд Трамп пытался вмешаться в расследование по делу своего бывшего юриста Майкла Коэна. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп добивался того, чтобы вести расследование по делу Коэна поручили генеральному прокурору Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берману.

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Как отмечается, Берман является сторонником президента США.

При этом Трамп обратился с подобной просьбой к Мэтью Уитэкеру, который являлся исполняющим обязанности министра юстиции США.

Однако, по словам источников, Уитэкер отказался выполнить просьбу Трампа.

Ранее сообщалось, что в США перенесли дату показаний Коэна по «российскому делу».