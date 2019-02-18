Киев направил в ЕСПЧ заявление по делу украинских моряков в России

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Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление по делу украинских моряков, арестованных в России, передает ТАСС.

В заявлении требуется предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения Украины.

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Ранее Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста задержанных в Керченском проливе моряков из-за плохого перевода документов с русского языка на украинский.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.