Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе не выгодно прекращать сотрудничество с Россией. Об этом она рассказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС

По мнению Меркель, страны Европы с геостратегической точки зрения не хотят «обрывать» отношения с Россией.

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«Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО», — добавила Меркель.

Ранее сообщалось, что Германия поддержала санкции против России.