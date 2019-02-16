Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России

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Украинский президент Петр Порошенко распорядился, чтобы глава МИДа страны Павел Климкин провел ряд встреч с международными партнерами для обсуждения 124-страничного пакета санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты», — сказала Порошенко.

Ранее Порошенко призвал Евросоюз поддержать введение новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.