Суд рассказал о ложных заявлениях Манафорта

Американский суд округа Колумбия постановил, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делал ложные заявления, и тем самым нарушил условия соглашения со следствием, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

«Суд постановил на слушании 13 февраля 2019 года, что офис специального прокурора удостоверился в том, что ответчик делал ложные заявления, и тем самым нарушил сделку с правосудием», — говорится в документах.

Суд постановил, что в рамках процесса Манафорт умышленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти рассматриваемых.