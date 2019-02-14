Появилось видео катания Путина и Лукашенко на лыжах

Появилось видео катания лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на лыжах, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что появление президентов на горнолыжной трассе сильно удивило туристов.

Путин оценил качество трассы, а также в разговоре с посетителем центра признал, что считает лыжи благороднее, чем сноубрд.

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При этом президент допустил, что когда-нибудь попробует встать и на доску.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер высоко оценил курорт и назвал Сочи родным домом.