Глава Афганистана заявил о готовности предоставить талибам офис

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о намерении открыть в центральной провинции Кабул политический офис представителей радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Гани выразил надежду, что этот шаг позволит остановить столкновения с талибами и «кровопролитие в стране».

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Президент страны также пригласил представителей движения «Талибан» в Кабул для участия в мирных переговорах с правительством.

Конференция по вопросам афганского урегулирования была организована афганской диаспорой в России и прошла в Москве 5-6 февраля с участием талибов.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.