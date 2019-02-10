Ляшко обвинил Порошенко в подготовке провокаций

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Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко обвинил избирательный штаб действующего президента страны Петра Порошенко в подготовке провокаций на его встречах с избирателями, передает РИА «Новости»..

«Готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко. За украденные у украинцев деньги они организовывают массовый подкуп избирателей и грязные провокации», — заявил Ляшко.

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Он потребовал от Порошенко прекратить раскалывать украинское общество.

Ранее украинская партия «Батькивщина» обвинила правительство Украины в подготовке провокаций против ее лидера Юлии Тимошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.