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Политика американского президента Дональда Трампа связана с тем, что школьники в США получают в столовых рыбные палочки, сделанные из российской рыбы. Об этом сообщает CNN.

Согласно представленной информации, рыбаки на Аляске уже многие годы страдают от конкуренции с Россией. Речь идет в первую очередь о рынке минтая: его вылавливают в России, обрабатывают в Китае, а затем привозят в США в замороженном виде или в панировке.

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Как отмечается, введенные Трампом 10-процентные пошлины на товары из Китая привели к ухудшению ситуации, поскольку они не затронули российский минтай. В то же время пошлины ограничили доступ аляскинских рыбаков на китайский рынок.

«К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накаченной добавками в Китае», — говорится в материале.

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