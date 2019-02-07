Жителей Курил спросят о принадлежности островов

Власти Сахалинской области решили провести открытый опрос жителей Курильских островов, чтобы прекратить дискуссию о принадлежности архипелага, передает Первый канал.

С тем, что это часть нашей страны, много лет не соглашается Япония, прежде всего, поэтому до сих пор не заключен мирный договор.

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«Курилы — это российская земля, в этом нет никаких сомнений. Я знаю мнение курильчан по этому вопросу. Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, и поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку Для этого мы планируем провести открытый, публичный опрос курильчан с тем, чтобы эту дискуссию прекратить», — сказал врио губернатора Сахалинской области Лимаренко.

«Уж мы-то, сахалинцы, тем более знаем в реальной жизни, а не понаслышке, а наяву, настроение наших курильчан. А настроение одно: Курилы — это Россия. Надо просто провести серьезный хорошо организованный, сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир», — сказал депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский.