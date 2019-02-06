Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Кабинет министров Украины решил выйти из соглашения об обмене правовой информацией с Россией, передает РИА «Новости».

Сообщается, что такое решение было принято 6 февраля на Украине без обсуждения.

Отмечается, что документ останется в силе до истечения шести месяцев с даты, когда «одна из сторон уведомит другую о своем решении прекратить действие настоящего соглашения».

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Соглашение между Россией и Украиной было подписано 18 апреля 1995 года. Страны должны были предоставлять друг другу правовую информацию.

Ранее сообщалось, что Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией.