Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией
Кабинет министров Украины решил выйти из соглашения об обмене правовой информацией с Россией, передает РИА «Новости».
Сообщается, что такое решение было принято 6 февраля на Украине без обсуждения.
Отмечается, что документ останется в силе до истечения шести месяцев с даты, когда «одна из сторон уведомит другую о своем решении прекратить действие настоящего соглашения».
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Соглашение между Россией и Украиной было подписано 18 апреля 1995 года. Страны должны были предоставлять друг другу правовую информацию.
Ранее сообщалось, что Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией.